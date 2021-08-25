Кучма назвав причини окупації Криму і війни на Донбасі

Колишній президент України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму сталася тому, що Україна не стала захищатися", повідомляє УНІАН.

"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли" , - зазначив Кучма.

А от окупація, за його словами, це зовсім інше.

"Це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися" , - зазначив він.

Крім цього, за словами політика, щодо причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, перейшли до опору.