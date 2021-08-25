Кияни вимагають дозволити перевозити собак в Київському метро

Кияни просять владу дозволити перевозити собак в київському метрополітені. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київради, повідомляє Сегодня.

Олена Чекушіна, автор петиції, вимагає дозвіл на проїзд з собакою в метро за умови виконання правил безпеки та гігієни.

Що вимагають?

"Це важливо для людей, які не мають особистого транспорту, але мають необхідність їздити зі своїми тваринами. Часто буває, що єдиний зручний маршрут забезпечує тільки метро, але в нього неможливо потрапити" , – зазначає автор петиції.

З дня реєстрації документа – 18 серпня він уже зібрав понад 317 підписів. Щоб депутати та міські чиновники розглянули це питання потрібно зібрати 6 тисяч голосів на сайті Київради.

До речі, той же автор створила петицію про скасування рішення Київради про заборону відвідувати собакам магазини і кафе столиці.

"Наприклад, влітку в +35 собакам і котам необхідно багато пити, а в магазин за водою з твариною не пускають, або взимку погрітися" , – аргументує автор.

Багато власників собак перевозять тварин в переносках. У підземці часто можна побачити таксу в невеликій сумці або мопса в рюкзаку. Тварини з інтересом спостерігають за людьми, але видно, що їм реально страшно від звуків поїздів і великого скупчення людей.

Що думають в метро?

У Київському метрополітені явно не в захваті від такої ідеї киян. Там зазначають, що петиції мають певний механізм розгляду, тобто, отримати необхідну кількість голосів.

"Зараз ми працюємо за правилами, прийнятим Київською міською радою. Передбачено, що тварин можна перевозити в метро тільки в спеціальних клітках або переносках" , – розповіла сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

У підземці також відзначають, що проїзд в метрополітені дозволений тільки для собак-поводирів.

"Собака-поводир – це спеціально підготовлений пес в нашийнику і наморднику для безпечного пересування і орієнтування пасажирів з вадами зору. Статус такого пса підтверджується документом, в якому міститься запис "собака-поводир" або "собака супроводу". Також тварина повинна пройти навчання в умовах метрополітену" , – написано в правила користування підземкою.

Фахівці пояснюють, що в метро дуже багато місць, де собака може травмувати або покалічитися:

• Тварина може поранити лапи на ескалаторі

• Посковзнутися на пероні та впасти на рейки

• Злякатися шуму поїзда, що наближається і стати неконтрольованою.