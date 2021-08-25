Суд у ФРН винесе рішення в справі "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа в середу, як очікується, винесе рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

"На засіданні не будуть присутні учасники процесу, буде оголошено рішення" , - сказала співрозмовниця агентства.

Оператор "Північного потоку 2" раніше оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом. Скарга була подана стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

До питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі жодного стосунку не має, уточнили раніше в прес-службі суду.