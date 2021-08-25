У Філадельфії будуть святкувати День України

Разом з Україною офіційні заходи присвячені 30-ій річниці Незалежності України відбуваються і в американських містах. Одне з них – у Філадельфії, де проживає одна з найбільших українських громад у США, повідомляє Голос Америки.

Під звуки українського гімну мерія міста піднята жовто-блакитний стяг, а мер проголосив прокламацію, що 24 серпня офіційно визнається днем України у Філадельфії. Своє привітання українців з 30-ою річницею Незалежності надіслав Губернатор штату Пенсильванія.

У церемонії взяла участь і посолка України в США Оксана Маркарова. Це стала її перша офіційна поїздка на новій посаді. Окрім того, на церемонії були присутні іноземні дипломати, а також генеральні та почесні консули країн-партнерів України. Український прапор перед мерією підняли вдруге. Вперше стяг у центрі Філадельфії замайорів п’ять років тому на 25-ту річницю Незалежності.

Ввечері одна з найвищих будівель у центрі Філадельфії, яку видно навіть у передмісті, засвітиться жовто-блакитними кольорами.

Почесна консулка України у Пенсильванії Ірина Мазур каже, що ставлення місцевої американської громади до України за часи незалежності дуже змінилось:

"Мій чоловік, який виріс в Філадельфії, розповідав, що тоді бути українцем було дуже не популярно. Нажаль політика Радянського Союзу зіграла свою роль і фактично українців розглядали як колабористів-нацистів. Але саме за допомогою адвокації української громади протягом багатьох років, ми змогли змінити те як на нас дивиться Америка, те як сприймають. І тепер, коли я говорю: "Я – українка", коли говорю: "Я - з України, я бачу наскільки американці приємно зі мною розмовляють та підтримують Україну.

І, власне, наше святкування, те, як на сприймає місто, як місто з нами працює, та ми маємо відповідь, хто до нас прийде на святкування, це є доказ, що наша робота, робота української громади, вона дала свої плоди, і ми можемо пишатися Україною і говорити: "Ми українці".

Союз Українок Америки організував українську громаду Вашингтона відзначити 30-ту річницю Незалежності України покладанням соняшників до пам’ятника Тараса Шевченка та Меморіалу Голодомору.

Святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України також відбуваються цими днями в Чикаго, Атланті, Лос-Анжелесі та інших американських містах.