Найпопулярніші автомобілі на ринку від 1991 до 2021

Ми визначили 30 автомобілів, з роком випуску від 1991 до 2021-го яких найбільше в активної частини українського авторинку зараз. Тобто тих, які найчастіше купують і продають, проводять їх першу реєстрацію або перереєстрацію з якихось причин. І кожна з цих моделей є ровесником певних подій, які чимало автомобілістів пам'ятають, а ми зазвичай висвітлюємо їх у наших автомобільних новинах, повідомляє Auto.Ria.

Чому ми вважали «залишки» на авторинку, а не визначили найпопулярніші моделі для кожного окремого року? Справа в тому що до сих пір точно невідомі ні обсяги українського автопарку, ні те, коли і якими авто торгували новими і з пробігом, оскільки всі ці дані розкидані по Україні, в архівах, в формі паперових картотек. А щоб безпомилково звести все це до єдиного електронного реєстру доведеться виконати титанічну роботу, на яку держава не має ресурсів. Зведена інформація в електронних базах даних є тільки з 2013 року. Тому і довелося вибрати саме такий формат.

Найстарішими тут виявилися два ВАЗа, «шостий» та «дев'ятою» моделі, і ними до сих пір торгують, інакше б вони не «засвітилися» у відкритих даних ДСЦ МВС як наймасовіші для свого року випуску. «Шестірок» зараз пропонується більш семи сотень, а стартова ціна на них - від $ 400. За найдешевші «дев'ятки» на ходу їх власники просять від $ 800. Втім, згадуючи дев'яності, коли ми ще не бачили чогось іншого крім радянських (і в той час безальтернативних) *Азов, нічого дивного, що саме ці моделі так довго затрималися на ринку.

Кілька разів в таблиці зустрічається Volkswagen Passat. Вперше ці авто з'являються у рядків з 1993 і 1994 роками випуску, якраз тоді, коли завершувалося виробництво генерації В3 і почалися продажі наступника В4. Ціни на такі «Пассат» - від $ 2000. Наступного разу наймасовішою для свого року випуску ця модель вказана у 1997 р.в., це час, коли з'явився «бе-п'ятий», з характерною круглої лінією даху. Середня ціна таких близько $ 5000. Далі добре помітний масив Volkswagen Passat від 2012 до 2016 р.в., і найчастіше там зустрічаються авто з США. Ціни на генерацію «Пасату» В7 починаються з $ 8500.. Зараз цей автомобіль можна вважати дійсно народним, адже він безперечний лідер вторинного українського авторинку.

Ще не перейшли до ще одного продукту з Вольфсбурга, згадаємо про Audi A6 - їх найбільше зустрічається з роком випуску 1995 і 1996. За таку модель продавці просять не менше $ 3500, навіть не дивлячись на їх чималий вік, а часом і досить значний пробіг.

Цілих 6 рядків зайняв Volkswagen Golf - такі авто виявилися наймасовішими від 1998 по 2003 рік випуску. Це четверта генерація машини, яка до сих пір виглядає досить непогано, незважаючи на те, що перші її екземпляри випущені більше 20 років тому. Стати власником «четвертого гольфу» можна маючи бюджет від $ 3500, а середня ринкова ціна цього покоління - $ 4600.

Ще один «родич» щойно згаданих автомобілів (зрозуміло, крім ВАЗів) - Skoda Octavia. Наймасовішими в цій добірці виявилися авто 2004 і 2005 років випуску, хоча місцевий завод «Єврокар», який виробляв ці машини, працював уже 2 роки, а сама модель змінила перше покоління на друге. Середня ціна для версій, які потрапили в цю добірку, становить $ 6600.

Було б дивно не зустріти в цьому списку Daewoo Lanos, який свого часу мав стати «народним автомобілем» в Україні. Завдяки потужному лобіюванню інтересів АвтоЗАЗу «Ланос» і похідні від нього моделі дійсно зуміли на деякий час зайняти топові позиції на ринку. Однак, як бачимо, навіть «тепличні» умови, спрямовані на «підтримку національного виробника», не допомогли побудувати власний конкурентоспроможний автопром. І тут немає нічого дивного - на ринку завжди залишаються ті, хто грає чесно і в умовах відкритої справедливої конкуренції. Все інше - тимчасове, як і «Ланос», якими ще досить активно торгують, за середньою ціною близько $ 3200 для моделей 2006-2008 р.в.

Далі, на відмітках 2010 і 2011 р.в. розташувалися двоє мало не найсильніших конкурентів на «вторинці» - Ford Focus і Renault Megane. Ці авто користувачі найчастіше вибирали для порівняння перед тим, як остаточно визначитися з тим, що саме купувати.

Після цих моделей ще один масив з «пасатами», про які вже йшлося, тут лише варто нагадати, що з роком випуску 2011-2012 на нашій вторинці переважають «американці», тобто авто, придбані на страхових аукціонах в США, відновлені і повернуті в експлуатацію.

Після «Пасату» типовий «американський джип» (хоча насправді у нього значок японського автозаводу) Nissan Rogue. Вже досить довго ця модель очолює рейтинг кросоверів з пробігом, і навряд чи найближчим часом якась інша машина зможе змістити «Роги» хоча б на другу позицію. Ціни на друге покоління цього кросовера (2013 модельний рік) починаються з $ 12 000, а його рестайлингова версія, що потрапила в цю добірку, обійдеться як мінімум в $ 16 000.

«Найсвіжіші» року випуску дісталися «дилерським» моделям. Ford Kuga, який хоч і не лідирує в рейтингах «вторинки» або «топах» нових авто, але все ж, як показує статистика, для 2019 р.в. цих авто зібралося найбільше. Ціни на «Куги» саме цього року випуску - від $ 26 000.

Завершує добірку один з трьох бестселерів серед нових авто - KIA Sportage. Звичайно, коли мова йде про 2 021-й рік випуску, варто говорити тільки про новий автомобіль, і такі є по ціні від $ 19 300. Поки умовно «попереднього» покоління, так як те, яке було недавно представлено, в Україні очікується восени.