Соратник Януковича Царьов повідомив про смерть доньки

Колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив про смерть своєї 17-річної доньки Катерини, повідомляє Деловая столица.

Дівчина померла ще 15 липня, проте колишній "регіонал", який зараз переховується на Росії, повідомив про це лише 24 серпня.

Про смерть доньки одіозний Царьов написав на своїй сторінці у Facebook. Обставини смерті дівчини невідомі.

"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не прощу. Частина мене померла разом з нею. Частина мене лежить і обіймає її в могилі. Частина мене ще жива, але прагне померти швидше і зустрітися з нею" , — написав Царьов.

Відомо, що у "регіонала" четверо дітей. Катерина була молодшою з двох доньок.

Зазначимо, що в Instagram останні фото Катерина Царьова опублікувала з відпочинку в Дубаї.

У коментарі до останнього оприлюдненого дівчиною фото користувач vitalijgorpinic заявив, що Катерина Царьова страждала від наркотичної залежності.

"На життя і смерть Каті впливала наркотична залежність. Ніхто з близьких не помічав, як давно вона висіла над прірвою" , — написав він.

Дівчина у мережі демонструвала розкішне життя. Вона подорожувала Францією, Іспанією та іншими країнами Європи, публікуючи фото.