6 речей, для модного гардероба цієї осені

Багато хто любить готувати сани влітку, та й осінь вже не за горами, насправді. Що ж купити, щоб бути модною і актуальною, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Анастасія Амстердам розповіла в Instagram, які речі повинні бути в гардеробі кожної жінки цієї осені.

Що купити на осінь: чекліст від стиліста

1. Тренч. Якщо у вас ще немає, від щирого серця раджу обзавестися. Дуже універсальна річ в міському осінньому гардеробі. Вибирайте актуальний крій, довжину міді і тканину габардин. Придивіться до кольорового тренчу, клітина, гусяча лапка теж буде супер.

instagram.com/stacymills_stylist

⠀

2. Піджак або костюм. Можна носити як костюм, а можна окремо штани з будь-яким верхом або окремо піджак, теж з усім підряд. Бажано, щоб склад був 100% шерсть і підкладка натуральна, наприклад віскоза.

instagram.com/stacymills_stylist

⠀3. Лофери або оксфорди. Якщо у вас вже є база, беріть більш модні на масивній підошві.

instagram.com/stacymills_stylist

⠀4. Светр. Хороший об'ємний вовняний або кашеміровий светр виручить вас не раз.

instagram.com/stacymills_stylist

⠀5. Кардиган. Зараз в моді два варіанти. Укорочений носимо застебнутим і уявляємо, що це пуловер. Подовжений носимо застебнутим або розстебнутим. Підперезувати поясом нині вже не дуже актуально. Не купуйте ріденький млявий трикотаж, беріть щільну в'язку.

⠀6. Кеди. Якщо білі вже є, беріть бежеві, кольорові.

instagram.com/stacymills_stylist

Автор: Марина Настевич