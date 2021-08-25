В Японії можуть розширити застосування роботів

Японський уряд планує створити умови для ширшого практичного використання роботів у низці сфер, повідомляє Укрінформ.

Для виконання цього завдання міністерство промисловості Японії планує зажадати близько 17 мільйонів доларів для проєктного бюджету на новий фінансовий рік.

Зазначається, що це приблизно втричі більше, ніж у поточному фінансовому році.

"Компанії мають потребу не тільки у високотехнологічних роботах, здатних виконувати складні завдання, а й у робочому середовищі, що дозволяє здійснити автоматизацію", - йдеться в повідомленні.