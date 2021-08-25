В Україні 10% світових запасів літію: що потрібно для видобутку
Україна може стати великим виробником літію на світовому ринку, тому що володіє його величезними запасами, повідомляє UBR.
Про це заявила начальник відділу рудних і нерудних корисних копалин Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) Наталія Флорі.
Літій є стратегічною сировиною і широко використовується в авіаційній, космічній та ракетній промисловості. Сьогодні літій знайшов своє широке застосування як найважливіша деталь в батареях електромобілів, виробництво яких збільшується з кожним роком.
"Однак показники запасів літієвої сировини в надрах нашої країни є суворо засекреченою інформацією, а для окремих родовищ - з грифом "для службового користування". Родовища літію розташовані в Кіровоградській ("Полоховське"), Донецькій ("Шевченківське") і Запорізькій ("Крута балка") областях", - коментує фахівець.
За даними зарубіжних джерел (Геологічна служба США, Bloomberg New Energy Finance, Metalary), в надрах України знаходиться до 10% розвіданих світових запасів літію, які в сьогоднішніх цінах становлять понад $80 млрд.
Запаси літію в Україні можуть наближатися до 5 млн тонн, тоді як світові показники оцінюються в 53 млн тонн.
За словами Наталії Флорі, видобуток літію в нашій країні видається не таким дешевим і простим, як в інших державах світу (наприклад, в Чилі, де сировину добувають із солоних озер відкритим способом), тому що метал залягає на глибинах 300 і більше метрів.
"До того ж розвідка і видобуток літію може викликати серйозний опір з боку екологічних організацій України, оскільки вона буде супроводжуватися знесенням родючого чорнозему", - додає експерт.
Як зазначає фахівець, без залучення іноземних інвестицій на сотні мільйонів доларів, наша країна не в змозі займатися активною здобиччю цього редкоземельного металу.
Відзначимо, що недавно президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорювати питання широкого залучення американських інвестицій у видобуток літію в нашій країні в ході свого майбутнього візиту в США.
Нагадаємо, що здобиччю літію в Україні до недавнього часу займалися дві компанії - "Петро-Консалтинг" (родовище "Шевченківське") і "Укрлітійдобича" (родовища "Полоховське").
У квітні 2020 года Офіс генерального прокурора України домігся скасування спецдозволу на видобуток літієвих руд Шевченківського родовища, яке було видано компанії "Петро-Консалтинг" через те, що фірма не була його надрокористувачем.
"Петро-Консалтинг" належала Ігорю Кононенко і його оточенню.
Компанія "Укрлітійдобича", кінцевим бенефіціаром якої на сьогодні є єгиптянин Міна Азер Мамлук Халіл, який проживає в ОАЕ, видобутком літію на даний час не займається.