Що очікується на валютному ринку в середу

У перший робочий день після довгих вихідних на міжбанківському валютному ринку﻿ очікується активізація торгівлі як з боку продавців, так і з боку покупців валюти.

Експортерам в понеділок і вівторок на рахунки надходила валюта з-за кордону, і оскільки ймовірність отримати компенсацію ПДВ сьогодні ще невелика, вони будуть активно виставляти валюту на продаж. У той же час імпортери, у яких не сплачено контракти, поспішатимуть зробити це, не залишаючи на кінець місяця.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,65/26,75 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці на вихідних продавали по 26,79-26,81 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,80-26,81 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Чим ближче осінь, тим більше попит на готівкову валюту, тому курс може змінюватися дуже динамічно.

Євро на ринку FOREX в понеділок-вівторок ріс по відношенню до долара США і до вечора вівторка 24 серпня досяг позначки 1,1764 долара. Вранці середи намітилося зниження після такого істотного зростання: євро вже опустився до 1,1732 долара. Готівковий євро в понеділок продавали по 31,26-31,28 гривень; у вівторок цінник підняли до 31,30-31,32 гривень слідом за зростанням на FOREX. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,28-31,30 гривень. Далі все буде залежати від поведінки євро на FOREX і ситуації на українському валютному ринку.

Російський рубль в понеділок і вівторок скористався слабкістю американського долара і зміцнився з 74,40 до 73,70 рублів за долар. Вранці середи він торгується в діапазоні 73,78-73,88 рублів за долар. Готівковий рубль на вихідних продавали в основному по 3,59-3,60 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть в тому ж діапазоні.