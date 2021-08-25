У США зростає кількість заражень штамом "Дельта" серед повністю вакцинованих

Дані в щотижневому звіті Центрів з контролю і профілактики захворювань США свідчать, що чверть жителів Лос-Анджелеса, які заразилися COVID, були повністю вакциновані, пишуть іноземні ЗМІ.

Нові дані Центру стосуються більш ніж 43 000 зареєстрованих COVID-випадків зараження серед жителів округу Лос-Анджелес у віці від 16 років і старше. З них 10 895 випадків, або 25,3%, мали місце у повністю вакцинованих осіб, а 1431 випадок, або 3,3% - у частково вакцинованих осіб. У той же час, більшість інфекцій сталося серед нещеплених - 71,4%.

Вакцини захищали людей від більш серйозних симптомів. Згідно з дослідженням, тільки 3,2% повністю вакцинованих осіб з позитивним результатом на коронавірус були госпіталізовані, всього 0,05% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії і 0,25% були поміщені на штучну вентиляцію легенів.

Серед нещеплених, які заразилися COVID, 7,5% були госпіталізовані, 1,5% були поміщені у відділення інтенсивної терапії і 0,5% потребували підтримки дихання за допомогою апарату штучної вентиляції легенів.

Вакцини як і раніше володіють захисною дією, і результати слід інтерпретувати з обережністю, оскільки ефективність вакцини з часом може знизитися, а оцінки ефективності неточні.

Отримані дані перегукуються з більш ранніми даними з Ізраїлю і Великобританії про те, що вакцини проти COVID-19 з часом втратили деяку ефективність у запобіганні інфекцій у міру поширення варіанта Дельта.