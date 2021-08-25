Жителі ОРДЛО зможуть відмовитися від паспортів РФ після деокупацію

Жителі окупованих районів Донбасу отримують російські паспорти вимушено. Коли ОРДЛО повернеться під контроль України, вони зможуть відмовитись від цих документів, повідомляє Україна 24.

Про це заявила в ефірі учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Якщо в них є таке бажання, звичайно, вони зможуть відмовитись від цих документів. Для того в нас і буде перехідний період, щоб розібратися і з документами на непідконтрольних територіях і встановити там українську владу. Проблема є тільки з тим, щоб ці території були звільнені.

Я не думаю, що у людей є привід через це дуже хвилюватись. Вони – громадяни України. Всі, хто хочуть залишитися громадянами України, залишаться ними. А ті, хто отримав російський паспорт, можуть бути громадянами Росії" , - сказала вона.

За словами Іванової, більша частина людей на непідконтрольних територіях отримують ці документи вимушено:

"Не тому, що вони хочуть бути громадянами Росії, не тому, що їм дуже це подобається, а вимушено, бо вони не мають там інших засобів себе захистити, іншого способу, яким чином їм там прожити".