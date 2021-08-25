Президент Естонії вважає, що Україні знадобиться 20 років роботи для членства в ЄС

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд зазначила, що ЄС варто було б бути сміливішим у питанні розширення, але додала, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства, повідомляє Европейская правда.

"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії)" , - зазначила Керсті Кальюлайд.

Президентка зазначила, що сама є прихильником просто розширення, але забере дуже багато часу.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності… Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" , - наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.

"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота" , - підкреслила президентка Естонії.



