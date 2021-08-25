На ринку Європи з'явився новий електричний седан

Китайська компанія Xpeng, що займається виробництвом транспортних засобів на електричній тязі, на цьому тижні оголосила про початок поставок свого флагманського седана P7 на ринок Європи. Це відповідає амбіціям автовиробниками, пов'язаним експансією на міжнародні ринки, повідомляє 3Dnews.

Згідно з наявними даними, перша партія електромобілів Xpeng P7 вже вирушила з китайського міста Гуанчжоу в Норвегію. Компанія вперше постачає свій флагманський електричний седан за межі домашнього ринку. Цікаво, що Норвегія же стала першим міжнародним ринком для Xpeng, яка раніше вже почала поставляти в цю європейську країну кросовери G3.

Вибір скандинавської країни в якості одного з напрямків для розширення бізнесу не дивує, оскільки саме тут 54% проданих в минулому році нових авто були електричними. Також відомо, що китайська компанія має намір прискорити роботу зі створення в країні необхідної інфраструктури, включаючи сервісні центри, зарядні станції, центри продажів і ін. Конкуруюча з Xpeng китайська компанія Nio також планує почати поставки своїх авто до Норвегії пізніше в цьому році.

Відзначимо, що Xpeng активно нарощує виробництво і працює над запуском нових моделей, оскільки конкуренція на китайському ринку електромобілів посилюється. У цьому місяці Xpeng оголосила про намір подвоїти виробничі потужності на одному з ключових заводів. Раніше в цьому році компанія запустила електричний седан P5, який є потенційним конкурентом Tesla Model 3. Виробник має намір в майбутньому постачати електромобілі P5 за межі китайського ринку, але, коли саме це може статися, поки невідомо.

Щоб стимулювати своє розширення Xpeng минулого місяця зареєструвалася в США і провела первинне розміщення акцій на біржі Гонконгу. Згідно з наявними даними, Xpeng поставила 8040 електромобілів в липні цього року, що є рекордним показником для компанії і каже про приріст в 228% в порівнянні з обсягом поставок в липні минулого року.