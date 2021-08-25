Таліби наполягають на припиненні евакуації з Кабула до 31 серпня

Заступник керівника політичного управління руху "Талібан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай вимагає припинити процес евакуації з аеропорту Кабула та вивести всі іноземні війська з Афганістану до встановленого терміну - 31 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ісламський емірат Афганістан (держава, що існувала під управлінням талібів у 1996-2001 рр.) заявляє, що іноземні війська повинні піти вчасно та припинити евакуацію, щоб підготувати ґрунт для цивільних польотів" , - повідомив у середу вранці представник руху Вардак Альханафі за підсумками зустрічі Станекзая з послом Німеччини в Афганістані Маркусом Потцлем.

"На зустрічі обговорювалися політичні питання і ситуація в міжнародному аеропорту Кабула" , - написав Альханафі у Twitter.

Німецький дипломат, своєю чергою, пообіцяв, що всі економічні та гуманітарні проєкти Німеччини, припинені після захоплення талібами влади в Афганістані, буде відновлено після нормалізації ситуації в країні, повідомив представник руху "Талібан".

Таліби раніше виступили з заявою, в якій зазначалося, що ситуація в аеропорту Кабула викликає занепокоєння у всьому Афганістані.

"З одного боку, іноземці, здається, не досягають прогресу в цій нескінченній евакуації. З іншого боку, ми є свідками хворобливих ігор із життями та гідністю афганців. Наразі ми чули повідомлення про 20 жертв в аеропорту, тоді як решта країни перебуває у стані миру" , - йдеться в заяві.

Таліби стверджують, що ситуація в аеропорту Кабула, яку вони вважають "катастрофічною", "демонструє справжнє ставлення США та їхніх союзників до афганських біженців".

"Та невелика кількість людей, які вибралися, набилися в задушливому таборі в Катарі з єдиним туалетом для тисяч людей. Це все, що можуть запропонувати їм американці?" , - запитують бойовики руху.

Таліби також заявили, що незадоволені "безвідповідальними закликами США до афганців, які мають цінні навички, залишити країну".