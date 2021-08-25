Пасажирськими перевезеннями УЗ буде управляти німецька компанія
АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень. Йдеться про налагодження планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Німецька компанія допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління.
"Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі Укрзалізниця залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році", - йдеться в повідомленні.
За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна, DB E&C має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі п’ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.
Зазначено, що експерти DB E&C мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу Укрзалізниці у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO). Виконавець послуг також надасть оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу — регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів — та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.