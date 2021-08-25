Пасажирськими перевезеннями УЗ буде управляти німецька компанія

АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень. Йдеться про налагодження планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу.

Про це повідомила пресслужба УЗ﻿.

Німецька компанія допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління.

"Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі Укрзалізниця залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році" , - йдеться в повідомленні.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна, DB E&C має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі п’ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.

Зазначено, що експерти DB E&C мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу Укрзалізниці у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO). Виконавець послуг також надасть оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу — регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів — та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.