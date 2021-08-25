Журналіст перевірив, як працює український COVID-сертифікат у Франції
Головний редактор видання "НикВести" Олег Деренюга, будучи у Франції, перевірив, як працює міжнародний сертифікат в додаток "Дія".
Відповідне відео він опублікував на сторінці в Facebook.
Офіціант прийшов, відсканував QR-код з екрана смартфона журналіста і дані про COVID-сертифікат підтвердилися.
"Рідкісне і прекрасне почуття гордості, що в нашій країні змогли зробити корисний сервіс, який реально працює!", - зазначив Деренюга.