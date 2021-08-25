Журналіст перевірив, як працює український COVID-сертифікат у Франції

Головний редактор видання "НикВести" Олег Деренюга, будучи у Франції, перевірив, як працює міжнародний сертифікат в додаток "Дія".

Відповідне відео він опублікував на сторінці в Facebook.

Офіціант прийшов, відсканував QR-код з екрана смартфона журналіста і дані про COVID-сертифікат підтвердилися.