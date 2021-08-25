Восени очікується пожвавлення на вторинному ринку житла
Протягом першого півріччя спостерігалася тенденція зростання вартості житла в містах-мільйонниках. З січня по червень 2021 року в найбільших містах України – Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові – середня вартість квартир на вторинному ринку виросла на 6,4-9%, повідомляє UBR.
Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".
Середні ціни по Україні у великих містах:
- протягом січня-червня середня вартість квартир на вторинному ринку Києва перебувала в діапазоні $ 1690,9-1809,8 / м2;
- середні ціни на вторинному ринку квартир у Львові коливалися в діапазоні $ 994,6-1066 / м2;
- діапазон середніх цін на вторинному ринку квартир в Одесі склав $ 936,4-996,6 / м2;
- середні ціни на вторинному ринку житла Дніпра склали $ 843,5-902,5 / м2;
- середні ціни на вторинному ринку квартир у Харкові коливалися в діапазоні $ 776,3-862,9 / м2.
"У поточному році спостерігається концентрація фінансових ресурсів у великих містах, що може свідчити як про посилення міграційних процесів - відтоку працездатних громадян з провінції, - так і про інвестиційну привабливість житла саме в великих містах", - розповів президент АСНУ Юрій Піта.
Він зазначив, що, на відміну від первинного ринку, де щомісячне середнє зростання вартості "квадрата" спостерігається на рівні близько 3-3,5% в гривні (2% в доларовому еквіваленті), ціна квартир на "вторинці" залишається досить прогнозованою.
"У 2021 році динаміка зростання вартості житла на вторинному ринку в містах України майже в 1,5-2 рази нижче, ніж на первинному ринку", - зазначив експерт.
У той же час, додає він, вартість житла на "вторинці" вже майже досягла своєї верхньої позначки, що обумовлено рівнями інфляції і купівельної спроможності.
"В осінній період вартість квартир на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в найбільших містах країни може вирости ще на 2-3% (гривневі коливання можуть бути більш відчутними: 5-7%). Однак багато що залежатиме від загальної економічної ситуації в країні, яка істотно впливає на рівень попиту", - підкреслив Юрій Піта.
Пандемічний бум іде на спад
У свою чергу гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв вважає, що "ресурс" попиту вже майже вичерпався, адже "пандемічний бум" на житло вже проходить.
За його даними, 50-55% усіх придбань на вторинному ринку пов'язані з попереднім продажем наявних у власності об'єктів нерухомого майна (переважно квартир і земельних ділянок), близько 40-45% - це інвестиційні придбання з метою збереження і примноження статків.
"Зараз велика частина угод на вторинному ринку спрямована на поліпшення житлових умов або ж здійснюється з метою збереження коштів", - підкреслив експерт.
Він також додав, що восени очікується пожвавлення на вторинному ринку житла: протягом вересня-жовтня попит може вирости на 10-12%. При цьому попит і пропозиція будуть збалансовані, що буде стримувати стрімке зростання вартості житла.
"Без розвитку повноцінної іпотеки, без збільшення доходів громадян, не варто розраховувати на те, що кількість реальних покупців перевищить наявну пропозицію. Саме тому в найближчі місяці - з вересня по грудень 2021-го - не варто очікувати якихось істотних цінових зрушень на вторинному ринку житла", - підсумував Шалаєв.