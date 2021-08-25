Восени очікується пожвавлення на вторинному ринку житла

Протягом першого півріччя спостерігалася тенденція зростання вартості житла в містах-мільйонниках. З січня по червень 2021 року в найбільших містах України – Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові – середня вартість квартир на вторинному ринку виросла на 6,4-9%, повідомляє UBR.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

Середні ціни по Україні у великих містах:

протягом січня-червня середня вартість квартир на вторинному ринку Києва перебувала в діапазоні $ 1690,9-1809,8 / м2;

середні ціни на вторинному ринку квартир у Львові коливалися в діапазоні $ 994,6-1066 / м2;

діапазон середніх цін на вторинному ринку квартир в Одесі склав $ 936,4-996,6 / м2;

середні ціни на вторинному ринку житла Дніпра склали $ 843,5-902,5 / м2;

середні ціни на вторинному ринку квартир у Харкові коливалися в діапазоні $ 776,3-862,9 / м2.

"У поточному році спостерігається концентрація фінансових ресурсів у великих містах, що може свідчити як про посилення міграційних процесів - відтоку працездатних громадян з провінції, - так і про інвестиційну привабливість житла саме в великих містах" , - розповів президент АСНУ Юрій Піта.

Він зазначив, що, на відміну від первинного ринку, де щомісячне середнє зростання вартості "квадрата" спостерігається на рівні близько 3-3,5% в гривні (2% в доларовому еквіваленті), ціна квартир на "вторинці" залишається досить прогнозованою.

"У 2021 році динаміка зростання вартості житла на вторинному ринку в містах України майже в 1,5-2 рази нижче, ніж на первинному ринку" , - зазначив експерт.

У той же час, додає він, вартість житла на "вторинці" вже майже досягла своєї верхньої позначки, що обумовлено рівнями інфляції і купівельної спроможності.

"В осінній період вартість квартир на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в найбільших містах країни може вирости ще на 2-3% (гривневі коливання можуть бути більш відчутними: 5-7%). Однак багато що залежатиме від загальної економічної ситуації в країні, яка істотно впливає на рівень попиту ", - підкреслив Юрій Піта.

Пандемічний бум іде на спад

У свою чергу гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв вважає, що "ресурс" попиту вже майже вичерпався, адже "пандемічний бум" на житло вже проходить.

За його даними, 50-55% усіх придбань на вторинному ринку пов'язані з попереднім продажем наявних у власності об'єктів нерухомого майна (переважно квартир і земельних ділянок), близько 40-45% - це інвестиційні придбання з метою збереження і примноження статків.

"Зараз велика частина угод на вторинному ринку спрямована на поліпшення житлових умов або ж здійснюється з метою збереження коштів" , - підкреслив експерт.

Він також додав, що восени очікується пожвавлення на вторинному ринку житла: протягом вересня-жовтня попит може вирости на 10-12%. При цьому попит і пропозиція будуть збалансовані, що буде стримувати стрімке зростання вартості житла.