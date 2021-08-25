На ринку смартфонів Китаю змінився лідер

Компанія Counterpoint Technology Market Research повідомляє про істотну перестановку сил на ринку смартфонів Китаю, який є найбільшим регіоном збуту розумних стільникових апаратів, повідомляє 3Dnews.

Телекомунікаційний гігант Huawei різко здав позиції в зв'язку з жорсткими санкціями з боку Сполучених Штатів. Якщо в другій чверті минулого року ця компанія контролювала понад 30% ринку смартфонів Піднебесної, то в другому кварталі нинішнього року - лише близько 8%.

Від погіршення становища Huawei виграли інші розробники смартфонів. Так, в лідери на місцевому ринку вийшла компанія Vivo. Її частка за підсумками першого і другого кварталів 2021-го склала 24%. Протягом квітня-червня Vivo реалізувала в КНР близько 18,3 млн смартфонів проти 14,1 млн роком раніше.

Counterpoint Technology Market Research

На другому місці в рейтингу провідних гравців розташовується Oppo з результатом приблизно 21%. Замикає трійку Xiaomi, яка контролює 17% китайського ринку смартфонів.