Moderna і Pfizer виявилися менш ефективні проти Дельти

Дослідження в США показало, що ефективність вакцин проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%, повідомляє Новое время.

Це сталося через те, що варіант Дельта став домінуючим, відзначили представники Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

Тисячі людей в шести штатах проходили тестування щотижня, а також при появі симптомів COVID-19, що дозволило дослідникам оцінити ефективність проти симптоматичної і безсимптомній інфекції.

Якщо подивитися на частоту інфекцій серед вакцинованих і невакцинованих людей, а також на кількість часу, протягом якого вони відстежувалися, ефективність вакцини оцінювалася в 91 відсоток в початковий період дослідження з 14 грудня 2020 року по 10 квітня 2021 року.

Але протягом кількох тижнів напередодні 14 серпня, коли варіант Delta став домінуючим, ефективність впала до 66 відсотків.

Автори звіту заявили, що існує ряд застережень, в тому числі те, що захист від вакцин в будь-якому випадку може слабшати з часом, а оцінка в 66 відсотків була заснована на відносно короткому періоді дослідження з невеликою кількістю інфекцій.

"Хоча ці проміжні результати припускають помірне зниження ефективності вакцин проти COVID-19 в запобіганні інфекції, стійке зниження ризику зараження на дві третини підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації проти COVID-19", - заявили вони.

Ряд досліджень прийшов до висновку, що ефективність вакцини проти Delta знизилася, хоча точний рівень цього падіння різниться в різних публікаціях.

Згідно недавній статті в Journal of Virological Methods, кількість вірусу, виявленого в перших тестах пацієнтів з варіантом Delta, було в 1000 разів вище, ніж у пацієнтів з першою хвилею вірусу в 2020 році, що значно збільшило його заразність.

Ці цифри стосуються більш 43000 зареєстрованих випадків зараження серед жителів округу Лос-Анджелес у віці від 16 років і старше. З них 25,3% (10 895 осіб) - повністю вакциновані особи.

У той же час в звіті наголошується, що вакцини захищають людей від важких випадків захворювання.