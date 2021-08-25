Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять з 1,68 до 1,44 грн за кВт*год при місячному споживанні до 250 кВт*год. Щоб вписатися в зазначений норматив, необхідно дотримуватися низки умов, повідомляє Обозреватель.

У середньому українці використовували у 2020-му близько 170 кВт*год електроенергії на місяць, говориться в даних Кабміну. Але тут варто враховувати, що взимку споживання може бути значно вищим зазначеної суми, а влітку навпаки – нижчим. Так, якщо ви використовуєте електроенергію для підігріву води або опалення, то об'єм споживання може досягати більше 500 кВт*год на місяць.

Для більш ефективного споживання варто дотримуватися цілої низки правил, говориться в рекомендаціях Держенергоефективності :