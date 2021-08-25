Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

Нові тарифи на електроенергію: як вписатися в норму

В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизять з 1,68 до 1,44 грн за кВт*год при місячному споживанні до 250 кВт*год. Щоб вписатися в зазначений норматив, необхідно дотримуватися низки умов, повідомляє Обозреватель.

У середньому українці використовували у 2020-му близько 170 кВт*год електроенергії на місяць, говориться в даних Кабміну. Але тут варто враховувати, що взимку споживання може бути значно вищим зазначеної суми, а влітку навпаки – нижчим. Так, якщо ви використовуєте електроенергію для підігріву води або опалення, то об'єм споживання може досягати більше 500 кВт*год на місяць.

Для більш ефективного споживання варто дотримуватися цілої низки правил, говориться в рекомендаціях Держенергоефективності :

  • вимикати світло в порожніх приміщеннях;
  • встановити енергоощадні лампочки і датчики руху на лампи;
  • поступово поміняти всі побутові предмети на ті, які відповідають класу енергоефективності "А" і вище;
  • повністю відключати комп'ютер, техніку, якою не користуєтеся;
  • тримати холодильник і морозильник у чистоті, не повинно бути льоду і снігу; а перед тим, як поставити їжу в холодильник, її треба охолодити;
  • холодильник потрібно встановити якомога далі від світла та приладів, які випромінюють тепло;
  • при можливості варто встановити двофазні лічильники електроенергії (тоді вночі буде діяти більш вигідний тариф).
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