Kia Sportage PHEV дебютує у Мюнхені

На автошоу IAA-2021 корейська компанія Kia презентує гібридну версію кросовера Kia Sportage нового покоління. Крім традиційного ДВС новинка отримає 91-сильний електромотор, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. До наявної гами бензинових та дизельних версій Kia Sportage скоро додасться модифікація з PHEV.

До наявної гами бензинових та дизельних версій Kia Sportage скоро додасться модифікація з PHEV. Джерело: Kia

Новинка стане черговим кроком компанії на шляху до електрифікації наявного модельного ряду. Sportage PHEV отримає гібридну силову установку на базі турбованого 1,6-літрового мотора. У парі з ним працюватиме 6-ступеневий "автомат" та 91-сильний електромотор, живлення для якого буде забезпечувати літій-іонна батарея на 13,8 кВтг. Сумарна потужність такої версії складе 261 к.с. На електротязі автомобіль зможе долати до 51 км, а сумарний запас ходу складе приблизно 740 км.

Крім того, новий кросовер отримає комплекс електронних "помічників" ADAS та систему електронного керування E-Handling, яка поліпшить маневреність та стабільність при проходженні поворотів.

Новий кросовер отримає комплекс електронних "помічників" ADAS та систему електронного керування E-Handling. Джерело: Kia

Sportage PHEV буде представлений в Мюнхені разом з повністю електричним Kia EV6. Новинка вже була презентована раніше, але повноцінна прем'єра моделі відбудеться на виставці в Німеччині. Нагадаємо, що електромобіль оснащений батареєю на 77,4 кВтг, яка використовує бортову мережу на 800 В. Це дозволяє заряджати АКБ до 80% за 18 хвилин.

Спочатку для нового Sportage будуть запропоновані 1,6-літровий бензиновий турбомотор потужністю 180 к.с., а також 2-літровий дизель з віддачею 186 к.с. Перший буде працювати в парі з 6-ступіневою "механікою" або 7-ступіневим "роботом" з двома зчепленнями, а для дизельної версії підготували 8-ступіневий "автомат". А гібридна версія з'явиться у дилерів трохи пізніше.