Сухий кашель: ознака серйозних захворювань

Багато хто вважає сухий кашель проявом хвороб дихальної системи, однак це не завжди так, він може бути ознакою серйозних захворювань серця, шлунка, кишківника та інших життєво важливих органів. Сам по собі сильний і тривалий сухий кашель - небезпечний, він може бути причиною різних ускладнень, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

При сухому кашлі не отхаркивается мокрота. Пацієнт кашляє виключно повітрям. Тому досить часто такий вид кашлю називають «порожнім» або «непродуктивним». Напади сухого кашлю неможливо попередити або зупинити, вони носять неконтрольований і непередбачуваний характер.

Такий кашель доставляє хворому сильний дискомфорт, вкрай болюче, погано переноситься як самим простим, так і його оточенням. Напади сухого кашлю повторюються протягом дня і не припиняються вночі.

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