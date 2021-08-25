Син загиблого міського голови Кривого Рогу застеріг "Слуг народу"

На сесії міськради розпорядник сесійного засідання Юрій Вілкул надав слово сину загиблого міського голови Юрію Павлову, повідомляє Депо.

Син Павлова подякував депутатам за організацію поховання батька.

Також Юрій Павлов звернувся до депутатів від "Слуги народу" Олександра Фастовця та його охорони, Максима Трача, Дениса Вікленка, Ігоря Фартушного. Син Павлова застеріг депутатів від намагань силоміць та незаконно захопити владу у місті.

Син загиблого мера Кривого Рогу / скриншот трансляції

Також син Павлова від імені усіх мешканців Кривого Рогу призвав депутатів дотримуватись законів на сесії. Фракція партії "Слуга народу" покинула сесійну залу після відставки секретаря міськради.