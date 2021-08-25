Opel представила найдешевший німецький електромобіль

Представлений новий Opel Rocks-e - найдешевший електромобіль німецької марки. Вартість сітікара становить всього 6000 євро, повідомляє АвтоПортал.

Електрокар Опель, по суті, є німецькою версією Citroen Ami. Автомобіль досягає всього 2,41 м в довжину, 1,39 м в ширину і 1,52 м у висоту, а його маса - всього 425 кг.

Від побратима Opel Rocks-e відрізняється хіба що декором на кузові. Як у Citroen, він отримав асиметричні двері, що відкриваються в різні боки.

Електромотор потужністю 8 к. с. дозволяє розвивати 45 км/год. Настільки малопотужним новий Opel Rocks-e зробили намір, адже в цьому випадку в багатьох країнах Євросоюзу для управління їм не потрібні водійські права.

Літій-іонна акумуляторна батарея на 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км (по циклу WLTP), а зарядити її можна всього за 3,5 години.

Електромобіль Opel Rocks-e надійде в продаж у Німеччині з осені. В інших країнах він з'явиться з 2022 року.