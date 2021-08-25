Експерт пояснив, чому температура влітку в Україні буде збільшуватися

Літо в Україні за останні 30 років стало на півтора градуси тепліше, ніж було в 1960-1990 роках. Змінилася кліматична норма, і в майбутньому ця тенденція продовжиться. При цьому складно спрогнозувати, як високо підніматимуться стовпчики термометрів. Про це розповіла кліматолог, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, повідомляє Главред.

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"Наприклад, серпень 2021-го буде явно тепліше в порівнянні з останніми десятиліттями, які були найспекотнішими. Тому спека в серпні у нас буде переважати, хоча будуть і періоди більш прохолодної погоди.

Немає методів, які дозволять спрогнозувати, якою буде температура. Можемо говорити тільки про те, що температура буде на 1-2 градуси вище, ніж в цілому температура за місяць в період 1991-2020 років", - сказала експерт.

Балабух також пояснила, з чим пов'язано підвищення температури в Україні. За її словами, справа не в активності Сонця. Якраз навпаки - в останні роки спостерігалося зменшення сонячної активності.

"Зростання температури в більшій мірі обумовлений антропогенним фактором, тобто людською діяльністю і викидами парникових газів. Якщо до цього фактору додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно вирости. До середини ХХІ століття вона може збільшитися для України в середньому на 1, 5 градуса в порівнянні з початком цього століття", - сказала кліматолог.

Вона додала, що дуже важливо не допустити такого або більшого підвищення температури. Адже коли температура підвищується на два градуси і вище, відбуваються незворотні зміни в екосистемах.

"Наприклад, в 2020 році середня річна температура була вище кліматичної норми на 2,8 градуса. І тоді у нас практично не було зими, не було сніжного покриву, що в кінцевому підсумку призвело до проблем з водопостачанням. Спочатку у нас була велика посуха, а потім на західній Україні відбулися великі повені.