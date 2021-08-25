У Північній Кореї вийшов мультфільм про шкоду зайвої ваги

Державне телебачення Північної Кореї випустило мультфільм про шкоду зайвої ваги, повідомляє Кореспондент.

Стрічка розповідає історію двох подруг, одна з яких дотримується здорового способу життя, а друга має зайву вагу, оскільки їздить на трамваї і любить смачні закуски.

Після чергової рясної трапези вона впадає в харчову кому, і худа подруга намагається її розбудити.

Як зазначив журналіст Колін Звірко, мультфільм фокусується на темі надлишку продовольства в Пхеньяні.

Нагадаємо, в червні лідер КНДР Кім Чен Ин попередив населення країни про погіршення ситуації з продовольством.