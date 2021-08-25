Угорщина має намір налагодити виробництво "Спутник V"

Угорщина планує до кінця 2022 року налагодити власне виробництво російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", повідомляє Рубрика.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"До кінця цього року ми зможемо завершити передавання технологій, а з кінця 2022 року можна буде виробляти вакцину "Спутник V" за російською ліцензією" , — сказав міністр.

Він додав, що Угорщина планує використовувати російську вакцину не лише для себе, але й для продажу іншим країнам. Сійярто також сказав, що "завдяки "Спутнику V" Угорщина змогла провести найуспішнішу кампанію вакцинації в Європейському Союзі".

Зазначимо, що реальні показники вакцинації в Угорщині важко назвати одними з найкращими в Євросоюзі. В Угорщині щонайменше одну дозу отримали 58% жителів, а завершили вакцинацію — 56%.

Це навіть не середній показник для ЄС, згідно з яким першу дозу вже вкололи 63% людей. А ось в Данії перше щеплення отримали 75% жителів, 69% — завершили вакцинацію.