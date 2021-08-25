Глава Мінфіну допускає продовження програми МВФ stand-by на півроку

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко допускає продовження поточної 18-місячної програми stand-by із Міжнародним валютним фондом (МВФ) на півроку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на півроку можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано" , - сказав Марченко в інтерв'ю.

Він додав, що рішення необхідно погодити з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна чекає на місію фонду у вересні.