В Україні можуть ввести привілеї для вакцинованих
Міністерство охорони здоров'я України розглядає варіанти привілеїв для вакцинованих від коронавірусу українців. Для популяризації щеплень в даних ініціативах будуть спиратися на закордонний досвід, повідомляє Вести.
Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - уточнив міністр.
При цьому у відомстві вважають, що сфер, де можна вводити заохочувальні заходи в Україні більш ніж достатньо.
"Таких сфер багато. Ми можемо брати досвід країн ЄС та США ... подивитися що спрацьовує, а що ні і вибрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.