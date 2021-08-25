В Україні можуть ввести привілеї для вакцинованих

Міністерство охорони здоров'я України розглядає варіанти привілеїв для вакцинованих від коронавірусу українців. Для популяризації щеплень в даних ініціативах будуть спиратися на закордонний досвід, повідомляє Вести.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат" , - уточнив міністр.

При цьому у відомстві вважають, що сфер, де можна вводити заохочувальні заходи в Україні більш ніж достатньо.