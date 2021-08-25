АЗС оштрафували на 1,6 млн гривень

Прецедентний випадок стався на українському паливному ринку. Одну з АЗС на Закарпатті викрили у продажу неякісного пального, і тепер її власнику доведеться заплатити в казну майже 1,6 млн грн, повідомляє АвтоПортал.

Почалося все з колективної скарги: місцеві автомобілісти звернулися в ГУ Госпотребслужби області із заявою про те, що заправка (її назва не розкривається) реалізовує погане паливо. Тоді контролюючий орган зробив контрольну закупку і перевірку пального на зазначеній АЗС. Інспекція підтвердила побоювання заявників і, в підсумку, підприємцю виписали штраф в розмірі 1 582 360 грн.

Господар автозаправного комплексу не погодився з покаранням і вирішив оскаржити його, але, втім, це не допомогло. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій вивчили питання, процедуру виконання контрольної закупівлі палива і перевірки його якості, після чого прийшли до висновку, що накладення штрафу було законним.

Таким чином, для власника АЗС ця історія обійшлася ще дорожче: він витратився на судові тяжби (а це явно було недешево), але штраф, який еквівалентний майже $60 000, йому все ж доведеться заплатити.