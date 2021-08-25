Суд в США за позовом ПриватБанку заборонив Коломойському продавати активи

Канцлерський суд штату Делавер (США) відхилив клопотання Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших про припинення розгляду справи за позовом ПриваБанку. Відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України, повідомляє﻿ прес-служба банку.

Таким чином, суд продовжить розгляд справи за цивільним позовом ПриватБанку щодо стягнення збитків, спричинених відповідачами до його націоналізації у грудні 2016 року.

Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США.

У рішенні суду зазначається, що, цей наказ є "гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 млн доларів, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження".

Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.