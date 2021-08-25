На Банковій відреагували на звинувачення Порошенко в нападі

На Банковій вважають, що напад із зеленкою на п'ятого президента Петра Порошенка – звичайне хуліганство, а те, що він пов'язав його із чинним главою держави Володимиром Зеленським – "фобія" і "безглуздий привід" потрапити у ЗМІ, повідомляє Ліга.net.

Так радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував підозри Порошенка на адресу Банкової.

За словами чиновника, заяви Порошенка "потрібно розглядати тільки через призму його несамовитих фобій".

На Банковій заявили, що 24 серпня п'ятий президент нібито "виявився абсолютним інформаційним аутсайдером – і тому використовував навіть настільки безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивний парадний настрій".

Подоляк дивується, для чого б ОП влаштовувати такі провокації проти Порошенка.

Він також заявив, що колишній президент "постійно і дуже нав'язливо намагається ототожнити себе з волонтерами, військовими та патріотами".

"Якщо Порошенко дійсно заявив, що інцидент із зеленкою був спробою зупинити волонтерів та ветеранів, то це дуже дурна заява, навіть якось ніяково за Порошенка. Ці люди захищали Україну від зовнішньої агресії і їх не зупиняли набагато серйозніші речі, ніж зеленка" , – додав Подоляк.

Він підсумував, що події вже дала оцінку поліція, відкривши проти підозрюваного 1999 року народження кримінальну справу за хуліганство – "і до цього немає чого додати".