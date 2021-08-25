Google посилить захист призначених для користувача аккаунтів YouTube

Google активно просуває двухфакторную (двоетапну) аутентифікацію в усіх своїх сервісах. На цьому тижні компанія повідомила, що цей метод підтвердження особи буде в обов'язковому порядку використовуватися авторами контенту на YouTube, повідомляє 3Dnews.

В твіті TeamYouTube компанія підтвердила плани щодо посилення захисту користувальницьких акаунтів. Вимога вступить в силу з 1 листопада поточного року і в першу чергу стосується доступу до YouTube Studio.

Втім, звичайні користувачі, які не є членами партнерської програми YouTube Partner Program зможуть завантажувати відео, використовуючи колишні, спрощені механізми захисту.

Партнерська програма передбачає монетизацію відео і саме тому потребує додаткового захисту. Крім того, її учасники повинні відповідати ряду вимог - мати понад 1000 передплатників, більше 4000 годин перегляду за останні 12 місяців, прив'язаний аккаунт AdSense і т. п.

Двоетапна аутентифікація доступна в налаштуваннях облікового запису. Зазвичай при подібному способі захисту потрібно вводити коди з SMS, коди з заздалегідь збереженого списку або використовувати інші способи на кшталт мобільного додатка Google Authenticator.