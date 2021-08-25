У Китаї виявлено родовище сланцевої нафти

Фахівці Китайської національної нафтогазової корпорації (CNPC) виявили запаси сланцевої нафти на території Дацинського нафтогазового родовища (північно-східна провінція Хейлунцзян), повідомляє Enkorr.

Як повідомило в середу Центральне телебачення Китаю, обсяг геологічних запасів сировини становить 1,27 млрд т.

«Прогнозовані геологічні запаси складають 1,268 млрд т, - передає телеканал. - Це знаменує собою великий прорив Китаю в розвідці і розробці сланцевої нафти».

Дацинське нафтогазове родовище є найбільшим за запасами в Китаї. Воно було виявлено в 1959 р. Запаси нафти в ньому становлять близько 5,7 млрд т.

Нагадаємо, імпорт нафти Китаю за січень-липень 2021 р. знизився на 5,6% в річному вираженні і склав 301,83 млн т. Окремо за липень показник впав на 19,6% в річному вираженні - до 41,24 млн т.