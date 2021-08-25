Ірина Федишин підкорила мережу білосніжною сукнею-вишиванкою

24 серпня Україна відзначила 30-ту річницю з дня проголошення Незалежності. У цей день львівська співачка Ірина Федишин привітала українців зі святом та показала бездоганний образ у сукні-вишиванці, повідомляє 24 Канал.

Нещодавно білявка відпочивала у Болгарії, втім вже повернулася до роботи. У День Незалежності популярна виконавиця відправилася на святкові концерти в Яремче та Ямницю, що біля Івано-Франківська.

Образ Ірини Федишин

Відома українська співачка опублікувала кілька фото зі своїм сином на тлі фортець Кам’янця-Подільського. Перед камерою Ірина Федишин постала у пишній атласній сукні білого кольору на довгий рукав.

Образ Ірина Федишин довершила масивними коралами та насиченим макіяжем. Співачка намалювала очі темними тінями, губи нафарбувала яскравою рожевою помадою, а на волоссі зробила улюблені локони.