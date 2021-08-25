Україна завоювала першу медаль Паралімпіади-2020
Українка Євгенія Бреус завоювала "бронзу" Паралімпійський ігор 2020 року, які в ці дні проходять в Токіо. Наша співвітчизниця обіграла в малому фіналі Єву Хаймаші з Угорщини в змаганнях з фехтування на візках – 15:10, повідомляє Обозреватель.
Свій шлях до нагороди Бреус початку з поразки в першому матчі кваліфікаційного раунду, але виграла наступні три сутички та пройшла в плей-оф, де отримала шостий номер посіву.
В 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР – 15: 7, потім вибила третю сіяну фехтувальницю з Китаю – 15:11. Однак в півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії – 12:15.
На Іграх в Токіо Україну представляють 143 спортсмена в 15 видах спорту. Найбільше наших співвітчизників виступить в плаванні (40) і легкої атлетики (32).
Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 по видам спорту:
- Плавання – 40
- Легка атлетика – 32
- Академічне веслування – 9
- Фехтування на візках – 9
- Теніс настільний – 8
- Пауерліфтинг – 8
- Дзюдо – 8
- Голбол – 7
- Кульова стрільба – 7
- Паратріатлон – 5
- Параканое – 4
- Тхеквондо – 3
- Стрільба з лука – 3
- Бадмінтон – 1
- Велоспорт – 1