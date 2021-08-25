Експерт назвав чинники зростання цін на соняшникову олію

Ціни на соняшникову олію залежать від кількох чинників. Таку думку висловив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, повідомляє AgroPortal.

Він зазначив, що вплив світових трендів, а саме зростання ціни на соєву олію, корелює із ціною на соняшникову, тому спостерігаються відповідні ціни.

«Експортна та внутрішня ціна на олію має різницю в середньому 15%, тобто стандартна бутильована олія об'ємом 0,950 л повинна коштувати не більше 65 грн» , — пояснює експерт, зазначаючи, що ціни в Україні де-не-де вищі.

Крім того, на думку Козаченка, причиною цьому є високий попит на дану продукцію, що дає поштовх цінам. А також тіньовий сектор.

«Однією з причин є суттєва зміна тіньового виробництва олії, близько 1 млн т було вироблено без оприлюднення даних, тобто продаж здійснювався за готівку, і дані не були включені до статистики. Як правило, основними учасниками тіньового ринку були малі підприємства, наразі таких ситуацій менше, але вплив на формування цін відбувся» , — зазначає Леонід Козаченко.

Також він додав, що хвилюватися не варто, цього року очікується хороший урожай соняшнику, що у свою чергу вплине на зниження цін на соняшникову олію.