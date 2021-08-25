В КВУ проаналізували, чи виконав Зеленський минулорічні обіцянки

Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок Володимира Зеленського, озвучених минулого року під час виступу з нагоди Дня Незалежності України.

Про це відомство повідомило на своїй Facebook-сторінці.

За даними комітету, минулорічні заяви Президента в основному стосувалися дотримання режиму тиші на Донбасі, боротьби з коронавірусом, повернення окупованих територій та здійснення покарання щодо осіб, підозрюваних у державній зраді.

"Більшість обіцянок та заяв, які озвучував В. Зеленський у 2020 році, не було реалізовано...", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Режим тиші на Донбасі

Режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 р., режим тиші було зірвано, що публічно визнавали представники української влади. У лютому було зафіксовано 180 порушень режиму тиші. За рік дії режиму тиші в зоні ООС загинули 45 українських військових.

Повернення окупованих територій

Упродовж 2020 р. українській владі не вдалося досягнути прогресу в питанні повернення окупованих територій. Серед позитивів варто відзначити проведення Кримської платформи, в якій взяли участь 46 країн світу.

Здійснення покарання щодо осіб, підозрюваних у державній зраді

Обіцянку щодо притягнення до відповідальності осіб, які підозрюють в діях, що мають ознаки державної зради, не було реалізовано.

Проведення військових парадів

За даними ЗМІ, рік тому Володимир Зеленський називав військові паради "атракціоном для киян" наголосивши, що "в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій".

Проте 24 серпня 2021 р. у м. Києві відбувся військовий парад з нагоди 30-ти річчя української незалежності.

Подолання коронавірусу в Україні

Україна фактично провалила кампанію із початку вакцинації населення проти коронавірусу. Попри озвучені домовленості, упродовж тривалого часу постачання вакцин до України не відбувалося, що призвело до найнижчих темпів вакцинації серед європейських держав. Низькі темпи вакцинації призвели до відставки Міністра охорони здоров’я, резюмували у відомстві.