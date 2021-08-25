"Безкоштовний" концерт Андреа Бочеллі в Києві закінчився грандіозним скандалом

24 серпня в Маріїнському парку відбувся концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі, в якому взяли участь і наші українські зірки, повідомляє УНИАН.

Шанувальники творчості Бочеллі думали, що концерт буде безкоштовним, хоча в анонсі було сказано, що потрібно внести благодійний внесок. У підсумку багато хто таки прийшли на концерт, але не змогли на нього потрапити по ряду причин.

Охоронці сказали багатьом відвідувачам, що виступ можна подивитися тільки за спеціальними запрошеннями, а зйомки - заборонені.

У підсумку розлючений натовп почав кричати "Ганьба" через те, що їх не пустили на концерт. Деякі відзначили, що чекали на цю подію аж кілька років.