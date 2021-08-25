Порошенко виявився найефективнішим президентом в питаннях зовнішньої політики

П'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка названо найефективнішим главою держави у питаннях зовнішньої політики. Як показало нове дослідження, так вважає більшість опитаних експертів, повідомляє Обозреватель.

Так, дослідження, яке приурочили до 30-річчя Незалежності України, провів незалежний аналітичний цент у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма".

Опитування проводилось серед сотні експертів у період з 16 по 20 серпня. 75 з них вважають саме п'ятого президента найбільш ефективним у зовнішньо-політичних питаннях.

За Порошенка віддали голоси 75 експертів
За Порошенка віддали голоси 75 експертів. Джерело: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

На другому місці опинився Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. На третьому – Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий – Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.

При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною – за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання "безвізу" із країнами ЄС.

Угоду про Асоціацію між ЄС та Україною назвали найбільшим досягненням
Угоду про Асоціацію між ЄС та Україною назвали найбільшим досягненням. Джерело: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

Нагадаємо, що і підписання угоди про Асоціацію, і отримання "безвізу" відбулося за часів президентства Петра Порошенка.

Найефективнішим міністром закордонних справ України опитані експерти назвали Павла Клімкіна, який брав участь у перемовинах щодо Асоціації Україна-ЄС, а також у підписанні "безвізу". До слова, він очолював МЗС за часів каденції Порошенка.

Клімкіна вважають найефективнішим очільником МЗС
Клімкіна вважають найефективнішим очільником МЗС. Джерело: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

Водночас, чинного главу зовнішньо-політичного відомства Дмитра Кулебу ефективним вважають лише 8 опитаних експертів.

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