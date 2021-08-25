Порошенко виявився найефективнішим президентом в питаннях зовнішньої політики
П'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка названо найефективнішим главою держави у питаннях зовнішньої політики. Як показало нове дослідження, так вважає більшість опитаних експертів, повідомляє Обозреватель.
Так, дослідження, яке приурочили до 30-річчя Незалежності України, провів незалежний аналітичний цент у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма".
Опитування проводилось серед сотні експертів у період з 16 по 20 серпня. 75 з них вважають саме п'ятого президента найбільш ефективним у зовнішньо-політичних питаннях.
На другому місці опинився Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. На третьому – Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий – Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.
При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною – за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання "безвізу" із країнами ЄС.
Нагадаємо, що і підписання угоди про Асоціацію, і отримання "безвізу" відбулося за часів президентства Петра Порошенка.
Найефективнішим міністром закордонних справ України опитані експерти назвали Павла Клімкіна, який брав участь у перемовинах щодо Асоціації Україна-ЄС, а також у підписанні "безвізу". До слова, він очолював МЗС за часів каденції Порошенка.
Водночас, чинного главу зовнішньо-політичного відомства Дмитра Кулебу ефективним вважають лише 8 опитаних експертів.