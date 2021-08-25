Порошенко виявився найефективнішим президентом в питаннях зовнішньої політики

П'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, названо найефективнішим головою держави в питаннях зовнішньої політики. Як показало нове дослідження, так вважає більшість опитаних експертів, повідомляє Обозреватель.

Так, дослідження, яке приурочили до 30-річчя Незалежності України, провів незалежний аналітичний цент у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма".

Опитування проводилось серед сотні експертів у період з 16 по 20 серпня. 75 з них вважають саме п'ятого президента найбільш ефективним у зовнішньо-політичних питаннях.

За Порошенка віддали голоси 75 експертів. Джерело: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

На другому місці опинився Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. На третьому – Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий – Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.

При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною – за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання "безвізу" із країнами ЄС.

Угоду про Асоціацію між ЄС та Україною назвали найбільшим досягненням. Джерело: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

Нагадаємо, що і підписання угоди про Асоціацію, і отримання "безвізу" відбулося за часів президентства Петра Порошенка.

Найефективнішим міністром закордонних справ України опитані експерти назвали Павла Клімкіна, який брав участь у перемовинах щодо Асоціації Україна-ЄС, а також у підписанні "безвізу". До слова, він очолював МЗС за часів каденції Порошенка.

Клімкіна вважають найефективнішим очільником МЗС. Джерело: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

Водночас, чинного главу зовнішньо-політичного відомства Дмитра Кулебу ефективним вважають лише 8 опитаних експертів.