Курс біткоїну обвалився після стрімкого зростання

Середня ринкова вартість біткоїну в середу, 25 серпня, впала до 47,5 тисячі доларів. За добу валюта подешевшала на 3,1% або на 1,5 тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.

Водночас ринкова капіталізація монети просіла до 906,1 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Головна цифрова валюта почала нове зростання 16 серпня від підтримки в 45,5 тисячі доларів. Аналітики NewsBTC відзначали, що наступною метою може стати позначка в 50 тисяч доларів. Однак біткоїн може зіткнутися з опором на позначці в 48 тисяч доларів.

Джерело: CoinMarketCap

Нагадаємо, що Україна посіла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів у 2021 році. Київ випередив таких гравців на ринку, як США та Китай. Зокрема, Сполучені Штати посіли восьме місце, а Китай – 13.