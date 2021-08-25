Софія Ротару зворушливо привітала свого єдиного сина
Українська співачка Софія Ротару, яка отримала звання "Національної легенди України", привітала свого сина Руслана Євдокименка з днем народження, повідомляє УНИАН.
"З днем народження, дорогий Руслане. З днем народження, любов і гордість моя. Будь здоровий і щасливий, бережи себе", - написала Ротару в Instagram.
Користувачі мережі також приєдналися до привітань. Крім того, шанувальники відзначили, що Ротару на фото з сином виглядає дуже молодо.
Ротару привітала сина з днем народження / instagram.com/sofiarotaru.official