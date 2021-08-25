Porsche Taycan та Taycan Cross Turismo оновили

Німецька компанія Porsche провела планове оновлення своїх "електричок" Taycan і Taycan Cross Turismo. Зокрема, електромобілі отримали нову систему управління температурою і зарядкою батареї, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Оптимізація роботи блоку керування батареї дозволить завчасно підігрівати АКБ, щоб скоротити час зарядки на станції. Крім того, після оновлення в електромобілях збільшився запас ходу. Для економії електроенергії при звичайній їзді передній електродвигун буде працювати з мінімальною віддачою, а при русі накатом і на зупинках вся силова установка знеструмлюватиметься.

Модники та модниці зможуть оцінити розширену палітру кольорів, яка тепер нараховує 65 варіантів, в тому числі ефектні Rubystar (на фото) та Acid Green з 90-х років минулого століття. Джерело: Porsche

Модники та модниці зможуть оцінити розширену палітру кольорів, яка тепер нараховує 65 варіантів, в тому числі ефектні Rubystar та Acid Green з 90-х років минулого століття. Крім того, тепер Taycan і Taycan Cross Turismo тепер можуть паркуватися та виїжджати з паркінгу дистанційно за допомогою програми на смартфоні. Система дозволяє виконувати як паралельне, так перпендикулярне паркування.

Taycan та Taycan Cross Turismo тепер можуть паркуватися та виїжджати з паркінгу дистанційно за допомогою програми на смартфоні. Джерело: Porsche

Власники смартфонів на операційній системі Android тепер зможуть підключати свої гаджети до інформаційно-розважальної системи електрокарів завдяки підтримці Android Auto. Поки це доведеться виконувати шляхом підключення до порту USB-C, але, можливо, з часом це можна буде робити без проводів. Також фахівці Porsche попрацювали над голосовим асистентом, який став краще розпізнавати команди, а також супутниковою навігацією, яка стала швидше будувати маршрут та отримала нову графіку.