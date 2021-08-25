Дуда: Польсько-українські відносини історично складні

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що складні питання у польсько-українських відносинах треба вирішувати так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, повідомляє Польське радіо.

Про це він заявив в ефірі польського телеканалу TVP.

"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати. Але українці також мають різні претензії до нас, тому це взаємна проблема.

Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, і ця дружба, і співпраця були можливі, попри те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього" , - сказав президент.

Очільник Польщі додав, що "в цьому контексті ми не повинні забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".

Президент Анджей Дуда брав участь у Києві у святкуванні Дня Незалежності України, яка 24 серпня відзначала 30-ту річницю проголошення незалежності