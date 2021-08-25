Україна завоювала ще дві медалі на Паралімпіаді-2020

Українець Антон Коль завоював перше для нашої країни "срібло" Паралімпійських ігор в Токіо 2020 року. Представник Нікополя став другим у плаванні на спині на дистанції 100 метрів, повідомляє Обозреватель.

Наш співвітчизниць зробив ставку на кінцівку запливу. Відпустивши ізраїльтянина Шалабі, Антон практично наздогнав його на фініші, поступившись супернику лише чверть секунди.

Антон Коль – віцечемпіон Ігор в Токіо.

Антон Коль прийшов другим в запливі.

Також віцечемпіоном Ігор став Артем Манько. Спортсмен з Черкас в драматичному фіналі у фехтуванні на візках поступився китайцю Лі Хао.

Артем Манько взяв "срібло" Паралімпіади. Джерело: ck-oda.gov.ua

Манько невдало розпочав сутичку, проте потім перехопив ініціативу і вийшов вперед – 8:4. Однак потім Лі Хао здійснив вражаючий камбек, зробивши шість точних уколів поспіль.

Результат матчу Манько – Лі Хао.

У підсумку саме це стало плацдармом для успіху фехтувальника з Китаю – 15:12.