Суд у Німеччині обмежив доступ "Газпрому" до "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовив компанії Nord Stream AG у звільненні "Північного потоку-2" від вимог газової директиви ЄС, повідомляє УНІАН.

Суд виніс рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Як повідомляє агентство, мова йде про норми, які передбачають поділ діяльності з видобутку і транспортування газу.

Згідно з рішенням суду, видобувна компанія не може володіти трубопроводом, по якому доставляється її газ.

Отже, згідно з рішенням суду, компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від Газпрому, а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

Суть позовної заяви:

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Скарга була подана відносно пункту 28Б закону про енергетичну економіку ФРН.

Серед основних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, які його транспортують.