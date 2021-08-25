На дорогах помітили новітній електрокроссовер Genesis

У Німеччині помітили новітній електрокроссовер Genesis GV60. Мабуть, нова модель від преміум-підрозділу Hyundai проходить випробування, адже проказав її зовсім недавно, а продажі стартують тільки в 2022 році.

Новий Genesis GV60 був без камуфляжу, а тому можна розгледіти його оригінальний дизайн з похилим дахом, вузькими фарами і ліхтарями. Також звертають на себе увагу 20-дюймові диски - вони вказують на те, що тестують топову версію моделі.

Характеристики Genesis GV60 поки повністю не розсекречено. Відомо, що колісна база авто сягає близько 3 м. Побудований кросовер на платформі E-GMP, як і нові Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6.

Очікуються версії електрокара з одним і двома моторами, а також акумуляторними батареями ємністю 58 і 77,8 кВт∙год. Також новий Genesis GV60 підтримує високошвидкісну 800-вольтную зарядку потужністю 350 кВт.