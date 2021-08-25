В Україні система охорони здоров'я готова до зростання захворюваності COVID-19

Система охорони здоров'я готова до осіннього росту захворюваності COVID-19, зокрема, медустанови забезпечені киснем, проводяться закупівлі препаратів, необхідних для лікування пацієнтів, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході презентації інтерактивних інсталяцій про переваги вакцинації в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому міністр наголосив на необхідності вакцинуватися від COVID-19 не дивлячись на готовність системи. Деякі сфери економіки зможуть працювати в "червоній" зоні за умови вакцинації колективу і відвідувачів, вказав Ляшко.

"Будуть впроваджуватися карантинні обмеження, але деякі сфери економіки зможуть працювати в "червоному" рівні епідбезпечності. Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, і якщо відвідувачі будуть показувати ковідний сертифікат. Таких сфер багато, ми опрацьовуємо різні варіанти. Можемо брати досвід країн ЄС і США, подивитися, що спрацювало, і вибрати відповідний варіант", - сказав він.

За словами Ляшка, велике охоплення вакцинацією дозволить запобігти впровадження жорстких карантинних обмежень.

"Вакцина в першу чергу захищає від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізацій. І ми не можемо говорити, що вакцинація зупинить вірус, але вона допоможе при зростанні випадків не закриватися на карантин. Ми на прикладі Великобританії можемо побачити, що при зростанні кількості нових випадків захворюваності, але при великій кількості вакцинованих, країна не закривається, оскільки немає загрози колапсу системи охорони здоров'я", - додав міністр.

Він зазначив, що в даний час, в Україні мінімум однієї дозою вакциновано 14% дорослого населення.

"Станом на сьогодні в Україні провели 8,3 млн вакцинацій. Понад 5 млн отримали одну дозу, понад 3 млн - дві дози. В цілому близько 14% дорослого населення вакциновано мінімум однієї дозою. Але цього недостатньо, для формування колективного імунітету необхідно вакцинувати як мінімум 70%, а бажано 90% дорослого населення. Зараз Україна вийшла на 1 млн щеплень в тиждень" , - сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що очолюване ним відомство має намір спільно з партнерами популяризувати вакцинацію серед населення, зокрема, планується відкриття схожих інсталяцій в Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі в вересні.

"Ці інсталяції повинні спонукати людей зробити щеплення. Вакцина в Україні є, її достатньо. Необхідно зробити правильний вибір", - сказав він.

Інсталяції в Києві відкрили спільно і ЮНІСЕФ за підтримки USAID, вони повинні привернути увагу до переваг вакцинації.